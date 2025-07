Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi fällt am Freitagmittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 6,25 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 11:34 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 6,25 EUR. Bei 6,20 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 6,20 EUR. Zuletzt wechselten 19.476 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,39 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 1,69 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 269,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Xiaomi am 27.05.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 118,99 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.08.2025 erfolgen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,57 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

