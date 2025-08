Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagnachmittag in Grün

Xiaomi im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 2,8 Prozent auf 5,99 EUR.

Um 16:05 Uhr stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 5,99 EUR. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,07 EUR an. Bei 5,97 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wurden via Frankfurt 87.833 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 23,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,69 EUR am 06.08.2024. Mit einem Abschlag von mindestens 71,78 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 27.05.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,47 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 19.08.2025 präsentieren. Xiaomi dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 26.08.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,58 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Xiaomi-Aktie: Konzerngeschichte von Xiaomi - Aufstieg eines chinesischen Technologieriesen

Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben

Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert