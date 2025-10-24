DAX24.215 ±0,0%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,21 +0,1%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.750 +1,1%Euro1,1616 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi wird am Mittag ausgebremst

24.10.25 12:04 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 5,13 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,10 EUR -0,13 EUR -2,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie musste um 12:01 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 5,13 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 5,07 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,13 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 32.481 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,97 EUR fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 42,00 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 19.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,13 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 95,95 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

