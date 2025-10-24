DAX24.182 -0,1%Est505.663 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.743 +1,1%Euro1,1610 -0,1%Öl66,05 +0,1%Gold4.064 -1,5%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

24.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 1,7 Prozent auf 5,14 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:05 Uhr 1,7 Prozent im Minus bei 5,14 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,10 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,13 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.620 Stück gehandelt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 25.10.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,97 EUR. Mit einem Kursverlust von 42,14 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,50 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,22 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

Redaktion finanzen.net

