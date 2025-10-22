Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Vormittag an Boden
Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.
Die Aktie legte um 09:19 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,2 Prozent auf 5,16 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,16 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,13 EUR. Bisher wurden heute 9.696 Xiaomi-Aktien gehandelt.
Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Mit einem Zuwachs von 43,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,88 EUR fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 44,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.
Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 HKD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 24.11.2025 gerechnet.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.
