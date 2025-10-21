Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Minus bei 5,17 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 16:02 Uhr um 3,4 Prozent auf 5,17 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,12 EUR aus. Bei 5,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 45.897 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 43,15 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.10.2024 Kursverluste bis auf 2,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 44,98 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum