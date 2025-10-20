DAX24.132 +1,3%Est505.652 +0,8%MSCI World4.307 +0,3%Top 10 Crypto15,24 +2,6%Nas22.680 +0,5%Bitcoin95.281 +2,2%Euro1,1657 ±-0,0%Öl61,00 -0,6%Gold4.258 +0,2%
Kurs der Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Verlusten

20.10.25 12:05 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 5,25 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 11:53 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 5,25 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,17 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,19 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 83.978 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 29,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 45,83 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 95,95 Mrd. HKD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 CNY je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Xiaomi

