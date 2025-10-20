Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag verlustreich

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,26 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 0,6 Prozent auf 5,26 EUR ab. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,17 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 5,19 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 104.271 Stück.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Gewinne von 40,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,84 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 45,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

