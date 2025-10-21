Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Dienstagvormittag ins Minus

Aktie im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,0 Prozent bei 5,19 EUR.

Die Aktie notierte um 09:15 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 3,0 Prozent auf 5,19 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,19 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 5,27 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 18.079 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 29,83 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,84 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 82,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Xiaomi gewährte am 19.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 95,95 Mrd. HKD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

