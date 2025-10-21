DAX24.313 +0,2%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.334 -1,8%Euro1,1625 -0,2%Öl61,45 +0,8%Gold4.258 -2,3%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag schwächer

21.10.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,2 Prozent auf 5,13 EUR.

Die Aktie notierte um 11:59 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 5,13 EUR. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,12 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,27 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 34.832 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,32 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,84 EUR fiel das Papier am 22.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 44,53 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Am 19.08.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 24.11.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

