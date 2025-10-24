Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 2,4 Prozent auf 5,10 EUR nach.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:01 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 5,10 EUR abwärts. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,07 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,13 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 49.588 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2024 bei 2,97 EUR. Mit Abgaben von 41,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,62 CNY in den Büchern stehen haben wird.

