Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,8 Prozent bei 5,87 EUR.

Die Aktie notierte um 15:49 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 5,87 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 5,87 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.989 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 26,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,08 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,64 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 HKD, nach 0,22 HKD im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 30,41 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 CNY je Aktie.

