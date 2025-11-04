Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Abschlägen

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie verlor zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 3,2 Prozent auf 4,88 EUR.

Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel um 09:18 Uhr um 3,2 Prozent auf 4,88 EUR nach. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 4,85 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 4,85 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 6.553 Stück.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 51,63 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.11.2024 bei 3,17 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 35,03 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,13 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

In der Xiaomi-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,61 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum