Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie konnte zuletzt im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,9 Prozent auf 4,98 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:08 Uhr 3,9 Prozent im Plus bei 4,98 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 5,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 115.030 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 32,66 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2024 bei 3,17 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,61 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

