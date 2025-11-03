Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf Xiaomi-Kurs

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Xiaomi-Aktie. In der Frankfurt-Sitzung kletterte das Papier um 4,7 Prozent auf 5,02 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:03 Uhr 4,7 Prozent auf 5,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Xiaomi-Aktie bisher bei 5,06 EUR. Bei 5,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 64.984 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 47,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY. Im Vorjahr erhielten Xiaomi-Aktionäre 0,000 HKD je Wertpapier.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,61 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

