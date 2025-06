Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,8 Prozent auf 6,04 EUR zu.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 11:58 Uhr 0,8 Prozent. In der Spitze gewann die Xiaomi-Aktie bis auf 6,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,96 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 36.895 Xiaomi-Aktien.

Am 18.03.2025 markierte das Papier bei 7,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 22,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 1,69 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 257,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 27.05.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,47 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 118,99 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 27.08.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,55 CNY je Xiaomi-Aktie.

Redaktion finanzen.net

