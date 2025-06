Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi behauptet sich am Donnerstagnachmittag

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im Frankfurt-Handel notierte das Papier bei 5,99 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:48 Uhr die Xiaomi-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 5,99 EUR. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,07 EUR. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 5,96 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,96 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 95.126 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Xiaomi-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,69 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Xiaomi-Aktie 254,06 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi gewährte am 27.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 44,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 118,99 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 82,15 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 27.08.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,55 CNY je Xiaomi-Aktie.

