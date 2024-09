Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag mit Einbußen

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,9 Prozent auf 2,13 EUR.

Die Xiaomi-Aktie musste um 09:20 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 2,13 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 2,11 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 2,11 EUR. Bisher wurden heute 3.000 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 2,39 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 12,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 12.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 36,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 21.08.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,22 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,16 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 75,21 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 95,95 Mrd. HKD ausgewiesen.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 19.11.2024 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,768 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Apple nicht mehr unter den Top-5 der Smartphone-Hersteller in China

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?

Tech-Investor kritisiert Teslas Full Self-Driving: "Noch lange nicht autonomes Fahren"