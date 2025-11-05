Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Vormittag

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,9 Prozent auf 4,85 EUR.

Um 09:08 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,85 EUR zu. Bei 4,85 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,82 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 3.305 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 52,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 3,17 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 52,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,61 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

