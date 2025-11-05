DAX23.760 -0,8%Est505.615 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,80 +0,1%Nas23.349 -2,0%Bitcoin88.706 +0,2%Euro1,1480 -0,1%Öl64,88 +0,8%Gold3.966 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX klar unter 24.000er-Marke -- Nikkei schließt tiefrot -- Novo Nordisk enttäuscht bei Bilanz -- Fresenius hebt Prognose an -- BMW steigert Betriebsgewinn -- AMD, Rivian, DroneShield im Fokus
Top News
UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie UBS AG mit Investmenttipp: Buy-Note für Vonovia SE-Aktie
Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: SUSS MicroTec SE legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Webkonferenz: Investmentausblick von Dr. Jan Ehrhardt & Stefan Breintner - Jetzt anmelden
Notierung im Blick

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Vormittag

05.11.25 09:23 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Vormittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi legte zuletzt zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,9 Prozent auf 4,85 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,85 EUR 0,05 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:08 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 4,85 EUR zu. Bei 4,85 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 4,82 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Bisher wurden heute 3.305 Xiaomi-Aktien gehandelt.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 52,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.11.2024 bei 3,17 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 52,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,61 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

Ausgewählte Hebelprodukte auf Xiaomi

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Xiaomi

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

Nachrichten zu Xiaomi

DatumMeistgelesen
Wer­bung