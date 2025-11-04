Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag mit Kursabschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 3,4 Prozent auf 4,87 EUR abwärts.
Die Xiaomi-Aktie notierte um 11:59 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 4,87 EUR. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 4,83 EUR. Mit einem Wert von 4,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via Frankfurt 17.070 Xiaomi-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 3,17 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.
Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,13 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD in den Büchern standen.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 vorlegen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 2,04 CNY je Aktie belaufen.
