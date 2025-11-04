Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Nachmittag südwärts

Aktie im Blick

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 3,7 Prozent auf 4,85 EUR nach.

Um 16:08 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 4,85 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Xiaomi-Aktie bis auf 4,82 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,85 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 30.944 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 34,38 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,17 EUR. Dieser Wert wurde am 06.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 34,70 Prozent Luft nach unten.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 HKD, nach 0,22 HKD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 2,04 CNY im Jahr 2026 aus.

