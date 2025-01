Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag im Minus

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 4,57 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 11:53 Uhr 0,3 Prozent auf 4,57 EUR. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,48 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,56 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 92.046 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 03.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,61 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Am 05.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,43 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 68,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Am 18.11.2024 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,23 HKD gegenüber 0,21 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 100,66 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 76,54 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte Xiaomi am 25.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,830 CNY in den Büchern stehen haben wird.

