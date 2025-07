So bewegt sich Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Montagnachmittag fester

07.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 6,25 EUR.

Die Xiaomi-Aktie konnte um 16:03 Uhr im Frankfurt-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 6,25 EUR. Die Xiaomi-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 6,28 EUR. Mit einem Wert von 6,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 60.754 Aktien. Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.08.2024 bei 1,69 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 269,91 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen. Am 27.05.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,47 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 HKD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 118,99 Mrd. HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 82,15 Mrd. HKD umgesetzt worden waren. Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.08.2025 veröffentlicht. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,57 CNY je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie Xiaomi-Aktie bricht ein: E-Auto-Boom überfordert Konzern - Auslands-Exporte verschoben Hohe E-Auto-Nachfrage belastet Xiaomi-Aktie: Anleger reagieren verunsichert Xiaomi-Aktie nach Rekordhoch: Produktionsprobleme bei E-Autos gefährden Rally

