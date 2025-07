Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gibt am Vormittag ab

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 6,17 EUR.

Die Aktie verlor um 09:18 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,0 Prozent auf 6,17 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 6,17 EUR. Bei 6,20 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Zuletzt wechselten 8.488 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,88 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Bei 1,69 EUR fiel das Papier am 06.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 72,61 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 27.05.2025 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,47 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 HKD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Xiaomi mit einem Umsatz von insgesamt 118,99 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82,15 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 44,85 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.08.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,57 CNY je Xiaomi-Aktie.

