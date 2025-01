Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger setzen Xiaomi am Mittag unter Druck

Xiaomi im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 5,2 Prozent auf 4,04 EUR ab.

Die Aktie notierte um 12:04 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 5,2 Prozent auf 4,04 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 4,01 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,03 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 196.751 Xiaomi-Aktien.

Am 06.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,63 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 12,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,43 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 64,72 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2023.

Xiaomi ließ sich am 18.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,21 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 100,66 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 31,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 76,54 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 25.03.2025 gerechnet.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 0,829 CNY in den Büchern stehen haben wird.

