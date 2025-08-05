DAX24.193 ±0,0%ESt505.354 +0,4%Top 10 Crypto15,82 ±0,0%Dow44.063 +0,2%Nas21.388 +0,7%Bitcoin99.530 -1,1%Euro1,1663 ±-0,0%Öl66,70 +0,4%Gold3.392 -0,2%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verliert am Nachmittag

08.08.25 16:09 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verliert am Nachmittag

08.08.25 16:09 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 5,63 EUR nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
5,63 EUR -0,01 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie notierte im Frankfurt-Handel um 16:06 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 5,63 EUR. Die Xiaomi-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,50 EUR nach. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,63 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 80.997 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Am 18.03.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,40 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,43 Prozent. Am 09.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 1,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 203,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Xiaomi am 27.05.2025. Das EPS lag bei 0,47 HKD. Im letzten Jahr hatte Xiaomi einen Gewinn von 0,18 HKD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Xiaomi im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 44,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Xiaomi 82,15 Mrd. HKD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Xiaomi am 19.08.2025 vorlegen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Xiaomi möglicherweise am 26.08.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,59 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

