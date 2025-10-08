Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 5,94 EUR.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 15:59 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 5,94 EUR. In der Spitze büßte die Xiaomi-Aktie bis auf 5,91 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,97 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 51.033 Stück.

Am 18.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 7,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,55 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.10.2024 bei 2,63 EUR. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 125,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 CNY.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,22 HKD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 95,95 Mrd. HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen.

Am 24.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

