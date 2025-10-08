Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochvormittag schwächer

Notierung im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 5,95 EUR.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 09:20 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 5,95 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,94 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,97 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 22.900 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 19,57 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,63 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 19.08.2025 legte Xiaomi die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 125,13 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,62 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

