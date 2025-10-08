Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochmittag gefragt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 0,3 Prozent auf 5,98 EUR zu.
Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 12:01 Uhr 0,3 Prozent auf 5,98 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,04 EUR. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 5,97 EUR. Der Tagesumsatz der Xiaomi-Aktie belief sich zuletzt auf 32.145 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von 23,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 2,63 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 56,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 125,13 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,95 Mrd. HKD umgesetzt.
Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,62 CNY je Aktie belaufen.
