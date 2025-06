Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi steigt am Mittag

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 6,04 EUR.

Die Aktie legte um 12:01 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,5 Prozent auf 6,04 EUR zu. Kurzfristig markierte die Xiaomi-Aktie bei 6,04 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 6,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via Frankfurt 13.270 Xiaomi-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Gewinne von 22,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,69 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 72,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 27.05.2025 äußerte sich Xiaomi zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 0,47 HKD gegenüber 0,18 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 118,99 Mrd. HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 44,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Xiaomi einen Umsatz von 82,15 Mrd. HKD eingefahren.

Am 27.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Xiaomi veröffentlicht werden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Xiaomi ein EPS in Höhe von 1,54 CNY in den Büchern stehen haben wird.

