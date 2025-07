Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verbilligt sich am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt fiel die Xiaomi-Aktie. Im Frankfurt-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 6,22 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie musste um 09:21 Uhr im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 6,22 EUR. Im Tief verlor die Xiaomi-Aktie bis auf 6,22 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,29 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 12.210 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 18.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,40 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 15,90 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,69 EUR. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 268,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 27.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,47 HKD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 118,99 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 82,15 Mrd. HKD umgesetzt.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 27.08.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,58 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

