Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie notierte zuletzt im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 5,82 EUR.

Die Xiaomi-Aktie wies um 12:00 Uhr Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 5,82 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 5,75 EUR. Bei 5,77 EUR startete der Titel in den Frankfurt-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Xiaomi-Aktien beläuft sich auf 47.309 Stück.

Bei einem Wert von 7,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2025). Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 21,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 16.10.2024 (2,63 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 54,81 Prozent.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Am 19.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 125,13 Mrd. HKD – ein Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Xiaomi 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,62 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

