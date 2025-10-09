Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag mit KursVerlusten

Xiaomi im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,5 Prozent auf 5,92 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:17 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 5,92 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,96 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.718 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 25,01 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.10.2024 bei 2,63 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 55,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,22 HKD je Aktie generiert. Xiaomi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 125,13 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 vorlegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,62 CNY je Xiaomi-Aktie.

