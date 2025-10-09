Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag verlustreich

Kursverlauf

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 5,89 EUR.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 5,89 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 5,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,96 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 21.879 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,60 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 16.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,63 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Xiaomi-Aktie derzeit noch 55,35 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY. Im Vorjahr hatte Xiaomi 0,000 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,50 HKD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,22 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Xiaomi dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 24.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 CNY je Aktie.

