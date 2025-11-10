Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi legt am Montagmittag zu

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Xiaomi. Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktie legte um 12:02 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 1,1 Prozent auf 4,75 EUR zu. Bei 4,75 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,63 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 27.075 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 55,78 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 3,27 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 31,24 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,50 HKD, nach 0,22 HKD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 125,13 Mrd. HKD im Vergleich zu 95,95 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,61 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

