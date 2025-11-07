Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Anleger schicken Xiaomi am Mittag ins Minus

Kursentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie gab im Frankfurt-Handel zuletzt um 3,1 Prozent auf 4,69 EUR nach.

Der Xiaomi-Aktie ging im Frankfurt-Handel die Puste aus. Um 12:01 Uhr verlor das Papier 3,1 Prozent auf 4,69 EUR. In der Spitze fiel die Xiaomi-Aktie bis auf 4,67 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 4,70 EUR. Zuletzt wechselten 25.915 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,40 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Xiaomi-Aktie somit 36,60 Prozent niedriger. Am 26.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 3,27 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,37 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 HKD an Xiaomi-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 CNY aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Xiaomi am 19.08.2025. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.11.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,61 CNY je Xiaomi-Aktie.

