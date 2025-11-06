Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagvormittag in Rot

So bewegt sich Xiaomi

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Xiaomi. Das Papier von Xiaomi befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 1,5 Prozent auf 4,87 EUR ab.

Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 09:12 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 4,87 EUR. Das Tagestief markierte die Xiaomi-Aktie bei 4,85 EUR. Mit einem Wert von 4,85 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 5.162 Xiaomi-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,40 EUR) erklomm das Papier am 18.03.2025. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 51,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,17 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

Xiaomi-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 CNY belaufen.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,22 HKD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 24.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,61 CNY je Aktie.

