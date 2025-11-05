DAX24.071 +0,5%Est505.678 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,10 +2,3%Nas23.486 +0,6%Bitcoin90.130 +1,9%Euro1,1479 -0,1%Öl64,31 -0,1%Gold3.980 +1,2%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Mittwochnachmittag nordwärts

05.11.25 16:08 Uhr
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Aktie legte zuletzt in der Frankfurt-Sitzung 2,1 Prozent auf 4,90 EUR zu.

Im Frankfurt-Handel gewannen die Xiaomi-Papiere um 15:58 Uhr 2,1 Prozent. In der Spitze legte die Xiaomi-Aktie bis auf 4,90 EUR zu. Bei 4,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Frankfurt 35.637 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.11.2024 bei 3,17 EUR. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 35,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 CNY, nach 0,000 HKD im Jahr 2024.

Xiaomi veröffentlichte am 19.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 125,13 Mrd. HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.11.2025 erfolgen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi im Jahr 2025 1,61 CNY je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

