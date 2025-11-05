Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi schiebt sich am Mittag vor

Kursentwicklung

Die Aktie von Xiaomi gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 4,83 EUR zu.

Das Papier von Xiaomi legte um 12:04 Uhr zu und stieg im Frankfurt-Handel um 0,6 Prozent auf 4,83 EUR. Bei 4,85 EUR erreichte die Xiaomi-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 4,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via Frankfurt 16.647 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. 53,15 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,17 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,38 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Xiaomi-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 125,13 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 24.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Xiaomi-Gewinn in Höhe von 1,61 CNY je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

