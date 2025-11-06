DAX24.028 -0,1%Est505.667 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,00 -2,5%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1516 +0,2%Öl63,95 +0,6%Gold4.012 +0,8%
Xiaomi im Blick

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

06.11.25 12:04 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 4,88 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,86 EUR -0,08 EUR -1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:52 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,88 EUR ab. Bei 4,85 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 4,85 EUR. Zuletzt wechselten 8.754 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 51,60 Prozent zulegen. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,61 CNY fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

BYD-Aktie trotzdem fester: Preiskrieg, Regulierung und Buffett-Ausverkauf belasten den chinesischen E-Autobauer

Tesla-Aktie im Blick: Xiaomi kauft drei Model Y - und zeigt Respekt für den Konkurrenten

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

Bildquellen: Iryna Imago / Shutterstock.com

