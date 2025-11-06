Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Donnerstagmittag mit roter Tendenz

Xiaomi im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 4,88 EUR.

Um 11:52 Uhr rutschte die Xiaomi-Aktie in der Frankfurt-Sitzung um 1,3 Prozent auf 4,88 EUR ab. Bei 4,85 EUR markierte die Xiaomi-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 4,85 EUR. Zuletzt wechselten 8.754 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 51,60 Prozent zulegen. Am 06.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 35,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Xiaomi-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 CNY ausgeschüttet werden.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 HKD gegenüber 0,22 HKD im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Xiaomi im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 30,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 95,95 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,61 CNY fest.

