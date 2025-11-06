Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Nachmittag mit Kurseinbußen

Xiaomi im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 4,84 EUR.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:02 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 4,84 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Xiaomi-Aktie bei 4,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 4,85 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.210 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,17 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 34,44 Prozent würde die Xiaomi-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Xiaomi-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 HKD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 CNY belaufen.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Xiaomi ein EPS von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,41 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 125,13 Mrd. HKD, während im Vorjahreszeitraum 95,95 Mrd. HKD ausgewiesen worden waren.

Die Xiaomi-Bilanz für Q3 2025 wird am 24.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,61 CNY je Aktie belaufen.

