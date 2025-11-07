DAX23.605 -0,5%Est505.586 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1549 ±0,0%Öl64,25 +1,1%Gold4.005 +0,7%
So entwickelt sich Xiaomi

Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Abschlägen

07.11.25 09:22 Uhr
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Vormittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Frankfurt-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 4,73 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Xiaomi
4,69 EUR -0,15 EUR -3,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Xiaomi-Aktie musste um 09:12 Uhr Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 2,3 Prozent auf 4,73 EUR abwärts. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 4,68 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,70 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 19.265 Xiaomi-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.03.2025 bei 7,40 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,42 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,27 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Xiaomi-Aktie 30,95 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Xiaomi-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY aus.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,50 HKD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,22 HKD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 125,13 Mrd. HKD – das entspricht einem Zuwachs von 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 24.11.2025 dürfte Xiaomi Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Xiaomi einen Gewinn von 1,61 CNY je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

