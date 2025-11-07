DAX23.569 -0,7%Est505.570 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,57 -2,9%Nas22.654 -1,7%Bitcoin87.195 -0,6%Euro1,1575 +0,2%Öl63,62 +0,1%Gold3.995 +0,4%
Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi fällt am Nachmittag

07.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie musste zuletzt im Frankfurt-Handel abgeben und fiel um 4,1 Prozent auf 4,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 16:06 Uhr 4,1 Prozent auf 4,64 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Xiaomi-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 4,60 EUR aus. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 4,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 109.881 Xiaomi-Aktien.

Bei 7,40 EUR erreichte der Titel am 18.03.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,46 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,27 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Verlust von 29,62 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Xiaomi-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete Xiaomi 0,000 HKD aus.

Xiaomi ließ sich am 19.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Im abgelaufenen Quartal hat Xiaomi 125,13 Mrd. HKD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,61 CNY je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

