Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittwochvormittag gesucht

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,3 Prozent im Plus bei 2,19 EUR.

Um 09:15 Uhr sprang die Xiaomi-Aktie im Frankfurt-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 2,19 EUR zu. Der Kurs der Xiaomi-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 2,20 EUR zu. Mit einem Wert von 2,16 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.150 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Xiaomi-Aktie 8,96 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,38 EUR. Dieser Wert wurde am 22.09.2023 erreicht. Mit Abgaben von 37,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Xiaomi ließ sich am 21.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,22 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,16 HKD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 95,95 Mrd. HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,21 Mrd. HKD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Xiaomi am 19.11.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,762 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

