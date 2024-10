Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Xiaomi im Fokus

Die Aktie von Xiaomi gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 2,77 EUR.

Die Xiaomi-Aktie notierte um 08:57 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 2,77 EUR. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 2,77 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 2,77 EUR. Zuletzt wechselten 9.817 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2024 auf bis zu 3,06 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 10,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,43 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,55 Prozent.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 21.08.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,22 HKD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 HKD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 95,95 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 27,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 75,21 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 19.11.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,771 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

KI für autonome Fahrzeuge: Kooperation zwischen Alibaba und NVIDIA

Apple nicht mehr unter den Top-5 der Smartphone-Hersteller in China

Anlegerchance fernab von NVIDIA: Corning-Aktie - ein unterschätzter Player im KI-Markt?