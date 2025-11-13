Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi verzeichnet am Mittag Verluste

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Xiaomi. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 4,82 EUR ab.

Um 12:01 Uhr ging es für die Xiaomi-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 4,82 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Xiaomi-Aktie bisher bei 4,81 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,82 EUR. Von der Xiaomi-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 10.819 Stück gehandelt.

Bei 7,40 EUR markierte der Titel am 18.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,47 Prozent. Bei 3,27 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Xiaomi-Aktie damit 47,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Am 19.08.2025 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Xiaomi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,50 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,22 HKD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30,41 Prozent auf 125,13 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 95,95 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Xiaomi am 18.11.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Xiaomi-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 24.11.2026.

Experten taxieren den Xiaomi-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,62 CNY je Aktie.

