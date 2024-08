Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Mittag auf grünem Terrain

So entwickelt sich Xiaomi

Die Aktie von Xiaomi gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 2,00 EUR zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 11:39 Uhr 2,6 Prozent auf 2,00 EUR. Die Xiaomi-Aktie zog in der Spitze bis auf 2,01 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 1,99 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 14.131 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 2,39 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Xiaomi-Aktie mit einem Kursplus von 19,39 Prozent wieder erreichen. Am 23.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 52,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 HKD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 CNY je Xiaomi-Aktie.

Am 23.05.2024 hat Xiaomi in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,19 HKD erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Xiaomi in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,56 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 82,15 Mrd. HKD im Vergleich zu 68,14 Mrd. HKD im Vorjahresquartal.

Xiaomi wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 21.08.2024 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Xiaomi-Aktie in Höhe von 0,666 CNY im Jahr 2024 aus.

