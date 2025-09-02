Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi fällt am Nachmittag

Kursverlauf

Die Aktie von Xiaomi gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Xiaomi-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 0,5 Prozent auf 6,12 EUR ab.

Das Papier von Xiaomi gab in der Frankfurt-Sitzung ab. Um 16:05 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 6,12 EUR abwärts. Der Kurs der Xiaomi-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 6,09 EUR nach. Zum Frankfurt-Handelsstart notierte das Papier bei 6,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 45.682 Xiaomi-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,40 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.03.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,90 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,19 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 64,23 Prozent könnte die Xiaomi-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 HKD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,50 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Xiaomi noch ein Gewinn pro Aktie von 0,22 HKD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 125,13 Mrd. HKD gegenüber 95,95 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,62 CNY je Aktie in den Xiaomi-Büchern.

