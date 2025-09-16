Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi gewinnt am Nachmittag

Xiaomi im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Xiaomi. Zuletzt wies die Xiaomi-Aktie Gewinne aus. In der Frankfurt-Sitzung ging es für das Papier um 2,1 Prozent auf 6,25 EUR nach oben.

Um 15:59 Uhr ging es für das Xiaomi-Papier aufwärts. Im Frankfurt-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 6,25 EUR. Im Tageshoch stieg die Xiaomi-Aktie bis auf 6,30 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,23 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 153.439 Xiaomi-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.03.2025 auf bis zu 7,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Xiaomi-Aktie ist somit 18,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 2,22 EUR erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Xiaomi-Aktie liegt somit 181,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Xiaomi seine Aktionäre 2024 mit 0,000 HKD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 CNY je Aktie ausschütten.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Xiaomi am 19.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,50 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Xiaomi 0,22 HKD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 125,13 Mrd. HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,95 Mrd. HKD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 24.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Xiaomi-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,62 CNY fest.

