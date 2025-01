Xiaomi Aktie News: Hang Seng Aktie Xiaomi am Montagvormittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Xiaomi gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 4,31 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Xiaomi nach unten. In der Frankfurt-Sitzung verlor die Aktie um 09:20 Uhr 2,0 Prozent auf 4,31 EUR. Die Xiaomi-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,31 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 4,35 EUR. Im Frankfurt-Handel wechselten bis jetzt 34.380 Xiaomi-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,63 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.01.2025 erreicht. 7,38 Prozent Plus fehlen der Xiaomi-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.02.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,43 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 66,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Xiaomi-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 HKD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CNY.

Xiaomi gewährte am 18.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,23 HKD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 HKD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 31,51 Prozent auf 100,66 Mrd. HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 76,54 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Xiaomi wird am 25.03.2025 gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Xiaomi im Jahr 2024 0,818 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Xiaomi-Aktie

Tencent-Aktie knickt ein: Tencent auf US-Blacklist gesetzt

Xiaomi-Aktie schließt stark: Xiaomi-Kunden erhalten Zugang zu Ladestationen von NIO und Co.

Apple profitiert nicht von starkem Smartphone-Markt-Wachstum